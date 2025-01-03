لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بـ"فستان قصير وجريء"..أحدث ظهور لـ مايان السيد في 2025 والجمهور يغازلها (صور)

02:15 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مايان السيد (5)
  • عرض 4 صورة
    مايان السيد (3)
  • عرض 4 صورة
    مايان السيد (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال يمديا، صورا جريئة لها احتفالا بالعام الجديد 2025.

ونشرت مايان، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير يظهر جمالها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر جدا، تحفة، برنسيسة، الحلوة، ميونة، إيه الجمال ده".

ويعرض لـ مايان السيد حاليا بالسينمات فيلم "بضع ساعات يوم ما"بطولة مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، وآخرين، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

اقرأ أيضا:

بـ"البيجامات".. إلهام شاهين تحتفل بحلول عام 2025 مع عائلتها والجمهور يعلق

مايان السيد نجوم الفن إطلالة مايان السيد 2025 فيلم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ميرهان حسين تنشر صورا من حفل زفاف مي فاروق وتوجه رسالة لها

إعلان

إعلان

جوزيف عون.. الجنرال يكسب الرئاسة ويهزم "السيادة والدستور"
الفائدة وأقساط الدين وقروض جديدة.. أهم الأحداث الاقتصادية المرتقبة في 2025
كيف تفاعل المصريون مع عودة "البكالوريا"؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة
في الأسبوع الأول من 2025.. في الأسبوع الأول من 2025.. ارتفاع أسعار 16 سيارة جديدة بمصر