بـ"فستان قصير وجريء"..أحدث ظهور لـ مايان السيد في 2025 والجمهور يغازلها (صور)

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال يمديا، صورا جريئة لها احتفالا بالعام الجديد 2025.

ونشرت مايان، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير يظهر جمالها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر جدا، تحفة، برنسيسة، الحلوة، ميونة، إيه الجمال ده".

ويعرض لـ مايان السيد حاليا بالسينمات فيلم "بضع ساعات يوم ما"بطولة مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، وآخرين، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

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