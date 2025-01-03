رقص مصطفى قمر وأبو سريع في حفل زفاف مي فاروق والعمروسي (فيديو)

أول تعليق من محمد العمروسي بعد احتفاله بزفافه على مي فاروق

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كتب- هاني صابر:

حضر الفنان مصطفى قمر والفنان مصطفى أبو سريع حفل زفاف المطربة مي فاروق والفنان محمد العمروسي الذي أقيم مساء أمس الخميس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشر برنامج "عرب وود" عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو من حفل الزفاف، يظهر فيه مصطفى قمر وأبو سريع وهما يرقصان مع العريس محمد العمروسي وسط أجواء من الفرح والاحتفال.

وشهد عقد قران مي فاروق حضور ابنها مالك، وسط تواجد عدد من الفنانين وأصدقاء العروسين.

وكانت مي فاروق احتفلت بخطوبتها على محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024 في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.