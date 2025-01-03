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إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها وهذا ما تفتقده (فيديو وصور)

02:11 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إلهام شاهين مع أسرتها
  • عرض 8 صورة
    إلهام شاهين بصحبة والدتها
  • عرض 8 صورة
    النجمة إلهام شاهين
  • عرض 8 صورة
    إلهام شاهين ووالدتها
  • عرض 8 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 8 صورة
    إلهام شاهين وكارول سماحة
  • عرض 8 صورة
    إلهام شاهين مع والدتها
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كتبت- منى الموجي:

احتفلت النجمة إلهام شاهين بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 3 يناير، وشاركت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو يضم صورًا ولقطات من ظهورها في أكثر من مناسبة، وصاحبها صوت المطرب الراحل محمد فوزي في أغنيته الشهيرة "يا نور جديد".

وضم الفيديو صورًا من مراحل مختلفة لـ إلهام جمعتها بوالدتها الراحلة، وعلقت: "من الصدف الغريبة في حياتي إني إتولدت نفس يوم عيد ميلاد أمي 3 يناير.. أفتقد وجودها كل عام في يوم ميلادها الله يرحمها.. عيد ميلادك في الجنة يا أطيب وأحن وأرق وأجمل أم".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين تعود للمشاركة في السباق الرمضاني، وتطل على الجمهور من خلال مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج محمد سامي.

إلهام شاهين عيد ميلاد إلهام شاهين سيد الناس السباق الرمضاني عمرو سعد محمد سامي
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