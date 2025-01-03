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عملت مع تامر حسني وجورج وسوف.. وفاة الشاعرة عبير الرزاز

02:10 م الجمعة 03 يناير 2025
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    عبير الرزاز وشقيق محمد رحيم
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    عبير الرزاز والملحن عمرو مصطفى (1)
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كتبت - نوران أسامة:

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 3 يناير 2025، الشاعرة الغنائية عبير الرزاز، والتي عملت مع عدد من النجوم بينهم جورج وسوف وتامر حسني.

وأعلن خبر وفاتها عدد من أصدقائها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما نعاها الشاعر صلاح عطية وكتب: "البقاء لله، الزميلة العزيزة الشاعرة عبير الرزاز، دعواتكم ليها بالرحمة في يوم الجمعة العظيم".

وكان آخر ظهور للراحلة عبير الرزاز خلال حضورها حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم بالأوبرا.

يذكر أن، من ابرز الأعمال الغنائية التي قدمتها عبير الرزاز أغاني "سلف ودين"و "يوم الوداع" للمطرب جورج وسوف، و "يا ناسي وعدك" للمطرب عمرو دياب، و "لو فاكر" للمطرب فضل شاكر، و"بكلمة نتصالح" للمطرب تامر حسني، وغيرها من الأعمال.

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عبير الرزاز وفاة الشاعرة عبير الرزاز تامر حسني جورج وسوف
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