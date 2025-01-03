أول تعليق من محمد العمروسي بعد احتفاله بزفافه على مي فاروق

القاهرة- مصروي:

شارك الفنان محمد العمروسي، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة له، متمنيا أن تكون أول جمعة في العام الجديد 2025، بداية لكل الفرح ونهاية لكل حزن.

العمروسي الذي احتفل أمس الخميس 2 يناير بعقد قرانه وزفافه على المطربة مي فاروق، كتب تعليقا على صورته "اللهم في أول جمعة في هذه السنة، اجعلها بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن ووفقنا فيها لما تحب وترضى.. اللهم اجعلها بداية لكل فرح.. جمعتكم مباركة".

جدير بالذكر أن حفل الزفاف أقيم مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: أنوشكا، ميرهان حسين، شريف منير، أشرف زكي، تامر حسين، توما، عزيز الشافعي، يوسف الشريف، محسن منصور، مصطفى أبو سريع.