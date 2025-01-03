نانسي عجرم تنشر صورا وفيديوهات من كواليس بروفات حفلها بالسعودية الليلة

أول تعليق من محمد العمروسي بعد احتفاله بزفافه على مي فاروق

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا وفيديوهات من كواليس بروفات حفلها الغنائي الذي تحييه مساء اليوم الجمعة 3 يناير على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت نانسي، الصور والفيديوهات، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نمنحك نظرة خاطفة على السحر الذي نصنعه لأداء الليلة.. هل أنتم مستعدون؟".

ومن المقرر أن تغني "نانسي" مجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة، منها "من نظرة" ، "على شانك" ، "ابن الجيران" ، "معجبة" ، "آه ونص".

وكانت نانسي عجرم، قد روجت لحفلها بالسعودية في وقت سابق عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحفلة الأولى لسنة ٢٠٢٥ بالمملكة العربية السعودية، لكل جمهوري السعودي أنا اشتقتلكن كتير وناطرة أشوفكم ونقضي سهرة حلوة بـ ٣ يناير".

يأتي هذا الحفل الذي يجمعها بالمطرب رامي صبري ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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