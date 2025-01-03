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"جمهور الذهب".. أول تعليق من حسين الجسمي بعد حفله في السعودية (صور)

12:30 م الجمعة 03 يناير 2025
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كتب- هاني صابر:

علق المطرب حسين الجسمي، على حفله الغنائي الذي أحياه أمس الخميس بجدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الجسمي، صورا من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ليلة استثنائية في جدة الحبيبة.. غنّينا بكل حب ومشاعر مع جمهور الذهب وعشاق الاتحاد في احتفال تاريخي لن يُنسى".

وأضاف: "‏شرف كبير أن أشارككم هذه الفرحة العظيمة.. كل عام والاتحاد ذهب، وكل عام وأنتم الفرح".

وشارك حسين الجسمي الحفل المطرب فهد الكبيسي، وذلك ضمن احتفال دخول نادي اتحاد جدة السعودي لنادي الرواد كأقدم نادٍ سعودي.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال حسين الجسمي أغنية وطنية بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي من ألحان ماجد عبدالله، وتوزيع زيد عادل ومكس وماستر علي الأمير.

حسين الجسمي السعودية حفل حسين الجسمي
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