"كنت عايش في خيره".. شقيق محمد رحيم يرفض الاحتفال بعيد ميلاده

كتب- هاني صابر:

رفض طاهر رحيم شقيق الملحن محمد رحيم، الاحتفال بعيد ميلاده الذي يتزامن مع ليلة "الأربعين" لشقيقه الراحل.

وكتب شقيق محمد رحيم، عبر حسابها على فيسبوك: " بالنسبه لكل أصدقائي وأهلي وحبايبى وحبايب الراحل العظيم محمد رحيم أنا بشكركم جميعا لكن أرجو مراعاة شعوري محدش يبعتلي تهاني بعيد ميلادي وأخويا لسه متوفي والأربعين بتاعته النهاردة".

وتابع: "أنا لا أحتفل بعيد ميلادي ولم أحتفل به طيلة عمري فعيد الميلاد بدعة وكمان أحتفل إزاي وأخويا لسه محروق قلبي عليه وإزاي حد عاقل يحتفل بسنة راحت من عمره".

واستكمل: " قدرا أربعين أخويا متوافق يوم عيد ميلادي عشان التجانس الروحي اللي بيني وبين محمد أخويا الله يرحمه مش عشان حد يقولي هابي بيرث داي" .

وأوضح: "أنا لا أقبل إن حد يعايدني بعيد ميلادي وأنا لسه مكلوم في الغالي روح قلبي وتؤام روحي وعم عيالي وصاحب الفضل الأول عليا بعد الله للي كنت عايش في خيره بعد الله وكان سندي بعد الله".

وأضاف: "كمان مفيش حاجة في الإسلام اسمها عيد ميلاد، الأعياد في الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك فقط ولا غير وكمان أنا أحتفل بعيد ميلادي وحتة مني راحت وانتهت.. أنا قلبي لسه والع وهيفضل والع على محمد رحيم، ده ابني مش بس أخويا ومحدش حاسس بيا أبدا، وما يعزش على اللي خلقه".



