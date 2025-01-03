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بـ"البيجامات".. إلهام شاهين تحتفل بحلول عام 2025 مع عائلتها والجمهور يعلق

11:08 ص الجمعة 03 يناير 2025

الهام شاهين مع عائلتها

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها مع عائلتها احتفالا بالعام الجديد 2025.

ونشرت إلهام، صورة من الاحتفال، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنتم أجمل ما في حياتي.. أحلى لمة عيلة بالبيجامات.. بحبكم من كل قلبي.. ربنا يحافظ عليكم ويا رب ما يقطع لنا عادة، كل سنة واحنا مع بعض".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يخليكوا لبعض دائما، كل لحظة وانتي طيبة وسعيدة وبخير دايما يا فنانة، الله يحفظكم، حلوين".

يذكر أن، إلهام شاهين تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل"سيد الناس" بطولة عمرو سعد ومن إخراج محمد سامي.

إلهام شاهين مسلسل سيد الناس رمضان 2025
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