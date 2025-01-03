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بالصور| ميرهان حسين وشريف منير.. نجوم الفن في حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

12:27 ص الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    نجوم الفن من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
  • عرض 12 صورة
    ميرهان حسين وعزيز الشافعي
  • عرض 12 صورة
    عزيز الشافعي من حفل زفاف مي فاروق
  • عرض 12 صورة
    حمزة العيلي
  • عرض 12 صورة
    مصطفى أبو سريع
  • عرض 12 صورة
    المنتج محمد العدل
  • عرض 12 صورة
    الفنان شريف منير والمخرج هاني لاشين
  • عرض 12 صورة
    الفنان أشرف زكي
  • عرض 12 صورة
    الإعلامي تامر أمين
  • عرض 12 صورة
    أشرف زكي وإيناس عبد الدايم من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
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كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، على حضور حفل زفاف الفنانة مي فاروق على الفنان محمد العمروسي، الذي أقيم مساء الخميس بأحد الفنادق الكبرى.

ونشر برنامج "ET بالعربي"، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، من كواليس حفل الزفاف، وشهد حضور عدد كبير من النجوم، وهم: الفنان أشرف زكي، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة الأسبق، الإعلامي تامر أمين، الفنان مصطفى أبو سريع، المنتج محمد العدل، الفنان شريف منير، المخرج هاني لاشين، الشاعر عزيز الشافعي، الفنانة ميرهان حسين، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع العروسين.

واحتفلت الفنانة مي فاروق بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024، في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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نجوم الوسط الفني حفل زفاف مي فاروق زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي ميرهان حسين شريف منير
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