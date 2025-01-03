بالصور| ميرهان حسين وشريف منير.. نجوم الفن في حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، على حضور حفل زفاف الفنانة مي فاروق على الفنان محمد العمروسي، الذي أقيم مساء الخميس بأحد الفنادق الكبرى.

ونشر برنامج "ET بالعربي"، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، من كواليس حفل الزفاف، وشهد حضور عدد كبير من النجوم، وهم: الفنان أشرف زكي، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة الأسبق، الإعلامي تامر أمين، الفنان مصطفى أبو سريع، المنتج محمد العدل، الفنان شريف منير، المخرج هاني لاشين، الشاعر عزيز الشافعي، الفنانة ميرهان حسين، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع العروسين.

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واحتفلت الفنانة مي فاروق بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024، في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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