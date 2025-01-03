مصطفى قمر يغني "بسلم عليك" لـ مي فاروق ومحمد العمروسي بزفافهما (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

أقيم حفل زفاف المطربة مي فاروق على الفنان محمد العمروسي، مساء أمس الخميس، بحضور نجوم الفن والغناء.

وحرص النجم مصطفى قمر على إحياء حفل الزفاف وغناء "بسلم عليك"، ليرقص عليها العروسين، وسط أجواء تملؤها البهجة والفرحة.

حضر حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي، عدد من النجوم منهم: يوسف الشريف، شريف منير، بسمة وهبة، منى الشاذلي، أشرف زكي، ميرهان حسين، بسمة وهبة، عمرو الليثي، خيري رمضان، تامر أمين، عزيز الشافعي، توما، تامر حسين، محسن منصور، مدين وغيرهم.

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وكانت مي فاروق احتفلت بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024، في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن، الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

كما شارك محمد العمروسي في بطولة مسلسل "وترحساس"، مع صبا مبارك، وإنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، و تميم عبده، و أحمد غزي، وعايدة فهمي، ولبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال و محمد فاضل و مينا بباوي، وإخراج وائل فرج.

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