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"قُبلة على الخد".. 25 صورة من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

12:11 ص الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق ومحمد العمروسي في جلسة تصوير داخل قاعة الفرح
  • عرض 25 صورة
    اشرف زكي ومحمد العمروسي
  • عرض 25 صورة
    قبلة محمد العمروسي لزوحته مي فاروق
  • عرض 25 صورة
    لحظة كتب كتاب مي فاروق على الفنان محمد العمروسي
  • عرض 25 صورة
    جلسة تصوير مي فاروق داخل قاعة الفرح
  • عرض 25 صورة
    محمد العمروسي يحتفل بعقد قرانه على مي فاروق
  • عرض 25 صورة
    محمد العمروسي ومي فاروق ونجوم الفني
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق بفستان الزفاف ومحمد العمروسي بالبدلة
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق بفستان الزفاف
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق ترقص على النيل قبل ساعات من حفل زفافها
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق ترقص على النيل قبل ساعات من حفل زفافها
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق ترقص على النيل قبل ساعات من حفل زفافها
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق ترقص على النيل قبل ساعات من حفل زفافها
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق تستعد لحفل زفافها
  • عرض 25 صورة
    رقص مي فاروق ومحمد العمروسي
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق وابنها مالك في عقد قرانها على محمد العمروسي
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق وابنها مالك في عقد قرانها على محمد العمروسي
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق وشريف منير ومحمد العمروسي
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق ترقص استعداد لزفافها على محمد العمروسي
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق ومحمد العمروسي في جلسة تصوير على النيل
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق ومحمد العمروسي في جلسة تصوير على النيل
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق تقراء الفاتحة في كتب كتابها على محمد العمروسي
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق ومحمد العمروسي في جلسة تصوير على النيل
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق وميرهان حسين ومحمد العمروسي
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كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان محمد العمروسي بزواجه من المطربة مي فاروق، وسط أجواء تملؤها البهجة والفرحة.

وحرص العمروسي على وضع "قُبلة" على خد زوجته مي فاروق، قبل ساعات من حفل الزفاف، الذي يقام في أحد القاعات بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

حضر حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي، عدد من النجوم منهم: يوسف الشريف، شريف منير، بسمة وهبة، منى الشاذلي، أشرف زكي، ميرهان حسين، بسمة وهبة، عمرو الليثي، خيري رمضان، تامر أمين، عزيز الشافعي، توما، تامر حسين، محسن منصور، مدين وغيرهم.

عقد قران مي فاروق ومحمد العمروسي، منذ قليل، بحضور الأسرة والأصدقاء، ومالك نجل المطربة مي فاروق.

وكانت مي فاروق احتفلت بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024، في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن، الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

كما شارك محمد العمروسي في بطولة مسلسل "وترحساس"، مع صبا مبارك، وإنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، و تميم عبده، و أحمد غزي، وعايدة فهمي، ولبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال و محمد فاضل و مينا بباوي، وإخراج وائل فرج .

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