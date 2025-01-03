"قُبلة على الخد".. 25 صورة من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان محمد العمروسي بزواجه من المطربة مي فاروق، وسط أجواء تملؤها البهجة والفرحة.

وحرص العمروسي على وضع "قُبلة" على خد زوجته مي فاروق، قبل ساعات من حفل الزفاف، الذي يقام في أحد القاعات بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

حضر حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي، عدد من النجوم منهم: يوسف الشريف، شريف منير، بسمة وهبة، منى الشاذلي، أشرف زكي، ميرهان حسين، بسمة وهبة، عمرو الليثي، خيري رمضان، تامر أمين، عزيز الشافعي، توما، تامر حسين، محسن منصور، مدين وغيرهم.

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عقد قران مي فاروق ومحمد العمروسي، منذ قليل، بحضور الأسرة والأصدقاء، ومالك نجل المطربة مي فاروق.

وكانت مي فاروق احتفلت بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024، في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن، الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

كما شارك محمد العمروسي في بطولة مسلسل "وترحساس"، مع صبا مبارك، وإنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، و تميم عبده، و أحمد غزي، وعايدة فهمي، ولبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال و محمد فاضل و مينا بباوي، وإخراج وائل فرج .

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