حدث بالفن| زفاف مطربة شهيرة ورد العوضي على شريف الدسوقي وعزاء بشير الديك
12:06 ص الجمعة 03 يناير 2025
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ لبلبة وأشرف زكي ووزير الثقافة في عزاء بشير الديك، أحمد العوضي يفاجىء الفنان شريف الدسوقي، وزفاف مي فاروق ومحمد العمروسي، وزفاف نجمة "مسرح مصر" سارة درزاوي، وتامر حسني يحسم الجدل ويكشف حقيقة عودته لـ بسمة بوسيل، وغيرها من الأخبار.
أحمد العوضي حفل زفاف سارة درزاوي حفل زفاف مي فاروق مي فاروق عبد العزيز مخيون مسلسلات رمضان 2025 عزاء بشير الديك أشرف زكي وزير الثقافة الدشاش محمد العمروسي
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