سعد لمجرد ينشر فيديو كوميدي مع اليوتيوبر أحمد حسام.. ماذا حدث داخل صالة البلياردو؟

بعد تصدرها التريند.. أبرز 20 صورة لـ حنان ترك مع أولادها

20 صورة من حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية بدورتها العشرين

قالوا إنه محمد رمضان.. من هو ناندو بوم صاحب فيديو السقوط من على المسرح؟

كتب - معتز عباس:

شارك المطرب المغربي سعد لمجرد متابعيه وجمهوره، مقطع فيديو كوميدي جمعه باليوتيوبر أحمد حسام، من داخل صالة "البلياردو".

ونشر سعد مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلق: "الصراحة آخر مرة ألعب بلياردو".

View this post on Instagram A post shared by saadlamjarred (@saadlamjarred1)

ونال الفيديو إعجاب وضحك متابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قتلتوني بالضحك"، "اول مره اشوف حد بيلعب بلا عيب"، "مش معقول على الضحك"، "بس مش قادر ابطل ضحك يا سعد"، "اهرب يا سعد وأفلت بجلدك".

اقرأ أيضا..

بالفيديو| "ماسكة إيد ابنها".. لحظة كتب كتاب مي فاروق على الفنان محمد العمروسي

آمال ماهر تنشر صورا جديدة من احتفالها برأس السنة.. والجمهور: "صوت مصر الأول"