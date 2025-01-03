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سعد لمجرد ينشر فيديو كوميدي مع اليوتيوبر أحمد حسام.. ماذا حدث داخل صالة البلياردو؟

01:02 ص الجمعة 03 يناير 2025
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  • عرض 10 صورة
    موقف كوميدي بين سعد لمجرد وأحمد حسام
  • عرض 10 صورة
    موقف كوميدي بين سعد لمجرد وأحمد حسام (9)
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    موقف كوميدي بين سعد لمجرد وأحمد حسام (7)
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    موقف كوميدي بين سعد لمجرد وأحمد حسام (5)
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    موقف كوميدي بين سعد لمجرد وأحمد حسام (4)
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    موقف كوميدي بين سعد لمجرد وأحمد حسام (2)
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    موقف كوميدي بين سعد لمجرد وأحمد حسام (1)
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    موقف كوميدي بين سعد لمجرد وأحمد حسام (3)
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    موقف كوميدي بين سعد لمجرد وأحمد حسام (8)
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كتب - معتز عباس:

شارك المطرب المغربي سعد لمجرد متابعيه وجمهوره، مقطع فيديو كوميدي جمعه باليوتيوبر أحمد حسام، من داخل صالة "البلياردو".

ونشر سعد مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلق: "الصراحة آخر مرة ألعب بلياردو".

ونال الفيديو إعجاب وضحك متابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قتلتوني بالضحك"، "اول مره اشوف حد بيلعب بلا عيب"، "مش معقول على الضحك"، "بس مش قادر ابطل ضحك يا سعد"، "اهرب يا سعد وأفلت بجلدك".

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سعد لمجرد البلياردو انستجرام سعد لمجرد اليوتيوبر أحمد حسام
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