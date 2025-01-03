سعد لمجرد ينشر فيديو كوميدي مع اليوتيوبر أحمد حسام.. ماذا حدث داخل صالة البلياردو؟

منى فاروق تهاجم لاعب كرة: "فسخت خطبتي منه واكتشفت انه بتاع نسوان و قليل

أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

كتب - معتز عباس:

شارك المطرب المغربي سعد لمجرد متابعيه وجمهوره، مقطع فيديو كوميدي جمعه باليوتيوبر أحمد حسام، من داخل صالة "البلياردو".

ونشر سعد مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلق: "الصراحة آخر مرة ألعب بلياردو".

View this post on Instagram A post shared by saadlamjarred (@saadlamjarred1)

ونال الفيديو إعجاب وضحك متابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قتلتوني بالضحك"، "اول مره اشوف حد بيلعب بلا عيب"، "مش معقول على الضحك"، "بس مش قادر ابطل ضحك يا سعد"، "اهرب يا سعد وأفلت بجلدك".

اقرأ أيضا..

بالفيديو| "ماسكة إيد ابنها".. لحظة كتب كتاب مي فاروق على الفنان محمد العمروسي

آمال ماهر تنشر صورا جديدة من احتفالها برأس السنة.. والجمهور: "صوت مصر الأول"