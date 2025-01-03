سعد لمجرد ينشر فيديو كوميدي مع اليوتيوبر أحمد حسام.. ماذا حدث داخل صالة البلياردو؟
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كتب - معتز عباس:
شارك المطرب المغربي سعد لمجرد متابعيه وجمهوره، مقطع فيديو كوميدي جمعه باليوتيوبر أحمد حسام، من داخل صالة "البلياردو".
ونشر سعد مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلق: "الصراحة آخر مرة ألعب بلياردو".
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ونال الفيديو إعجاب وضحك متابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قتلتوني بالضحك"، "اول مره اشوف حد بيلعب بلا عيب"، "مش معقول على الضحك"، "بس مش قادر ابطل ضحك يا سعد"، "اهرب يا سعد وأفلت بجلدك".
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