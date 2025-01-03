ريم سامي مع زوجها وإنجي علاء بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

ريم سامي

ظهرت الفنانة ريم سامي مع زوجها رجل الأعمال محمد المغازي، وذلك خلال تواجدهما في لندن، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه صورة "سيلفي" له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

يسرا

نشرت الفنانة يسرا، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

نورهان

ظهرت الفنانة نورهان أمام الشاطئ بإطلالة شتوية، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

إنجي علاء

خطفت السيناريست إنجي علاء، الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأسود.

نسرين أمين

شاركت الفنانة نسرين أمين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة لها من العرض الخاص لفيلم "الدشاش"، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

إيمي سميرغانم

هنأت الفنانة إيمي سمير غانم زوجها الفنان حسن الرداد بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا حسونة، وعقبال مليون سنة تفضل منور حياتنا".

نيللي كريم

شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "الانتظار هو أسوأ شيء في صناعة السينما".

شام الذهبي

نشرت شام الذهبي ابنة أصالة نصري، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بدون مكياج.