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خالد سرحان يرد على تعليق محمد رمضان عنه بسبب "Chat GPT"

11:50 م الأربعاء 29 يناير 2025
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  • عرض 6 صورة
    محمد رمضان
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    محمد رمضان
  • عرض 6 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 6 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 6 صورة
    محمد رمضان
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كتب - معتز عباس:

رد الفنان خالد سرحان على تعليق الفنان محمد رمضان الأخير عنه بسبب فيديو له مع "Chat GPT" .

ونشر سرحان، فيديو جديد يتحدث فيه مع "Chat GPT" عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ردا منه على محمد رمضان، قال فيه: "يا "Chat GPT" مين نمبر وان في التمثيل والموسيقى بالوطن العربي" . ليرد التطبيق عليه: "نمبر وان في التمثيل هو خالد سرحان، ونمبر وان في المزيكا هو حمو بيكا".

وعاد سرحان يتحدث معه مرة أخرى، قائلا: "تقدر تقول غير كدة". ليرد عليه التطبيق: "ما أنت اللي قايلي قول كدة". ليرد سرحان عليه: "أنا اللي قايلك قول كدة". ليرد عليه التطبيق: "آه.. أي حد يقدر يطلب مني إجابات وأجاوبوا عليها ويصور فيديو عادي". ليرد خالد سرحان: "الله يفضحك.. الله يفضحك".

وكان محمد رمضان، علق على فيديو للفنان خالد سرحان مع تطبيق "شات جي بي تي - Chat GPT"، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: "لو مش بيمليه .. كان هيديه على عينيه".

وظهر بالفيديو خالد سرحان وهو يوجه سؤالا لتطبيق الذكاء الاصطناعي قال فيه: "يا "Chat GPT" مين نمبر وان في التمثيل والموسيقى بالوطن العربي"، ليرد التطبيق عليه: "محمد رمضان بلا منازع هو رقم واحد في مصر والوطن العربي سواء في التمثيل أو الموسيقى".

يذكر أن، محمد رمضان، وجه السؤال نفسه أمس الثلاثاء إلى تطبيق الدردشة "تشات جي بي تي"، ليرد عليه: "محمد رمضان بلا منازع هو رقم واحد في مصر والوطن العربي سواء في الموسيقى أو التمثيل، هو رمز للنجاح والتأثير الكبير".

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خالد سرحان محمد رمضان محادثة محمد رمضان مع ChatGPT الذكاء الاصطناعي Chat GPT
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