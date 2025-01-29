إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي في باريس.. والجمهور: "ملكة" (صور)

بالصور.. رانيا منصور "جريئة" في أحدث ظهور لها على "انستجرام" رفقة ابنتها

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كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس.

ونشرت هيفاء، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان "جريء".

وكتبت هيفاء، تعليقًا على الصور: "من مشاركتي في أسبوع الموضة بباريس".

وتفاعل الجمهور، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الأيقونة"، الصور خيال"، "على طول جميلة"، "فتاتي الجميلة"، "تبدو بحالة جيدة"، "سفيرة الجمال العربي"، "ملكة الموضة".

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وتعاقدت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا على بطولة مسلسل "المشتبه به"، الذي يمثل عودتها إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 5 سنوات تقريبا.

هيفاء وهبي عُرض لها فيلم "رمسيس باريس" عام 2023 وشاركها البطولة مجموعة من النجوم، بينهم: محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

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