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إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي في باريس.. والجمهور: "ملكة" (صور)

10:21 م الأربعاء 29 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي من مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس (3)
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي من مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس (1)
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي داخل سيارة
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    هيفاء وهبي داخل سيارة فارهة
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي بجوار حضور أسبوع الموضة
  • عرض 9 صورة
    صورة جريئة لهيفاء وهبي
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    هيفاء وهبي في جلسة تصوير جديدة
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي من مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس (2)
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كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس.

ونشرت هيفاء، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان "جريء".

وكتبت هيفاء، تعليقًا على الصور: "من مشاركتي في أسبوع الموضة بباريس".

وتفاعل الجمهور، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الأيقونة"، الصور خيال"، "على طول جميلة"، "فتاتي الجميلة"، "تبدو بحالة جيدة"، "سفيرة الجمال العربي"، "ملكة الموضة".

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وتعاقدت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا على بطولة مسلسل "المشتبه به"، الذي يمثل عودتها إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 5 سنوات تقريبا.

هيفاء وهبي عُرض لها فيلم "رمسيس باريس" عام 2023 وشاركها البطولة مجموعة من النجوم، بينهم: محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

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