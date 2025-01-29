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بالصور.. رانيا منصور "جريئة" في أحدث ظهور لها على "انستجرام" رفقة ابنتها

09:48 م الأربعاء 29 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور على السجادة الحمراء
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور في العرض الخاص
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور مع ابنتها
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور وابنتها في العرض الخاص لفيلم لأول مرة
  • عرض 7 صورة
    إطلالة جريئة لرانيا منصور
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها، صورًا من مشاركة شقيقتها الفنانة رانيا منصور وابنتها في العرض الخاص لفيلم "لأول مرة".

ونشرت نورهان صور شقيقتها وابنتها على "السجادة الحمراء" من العرض الخاص للفيلم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "بالأمس من العرض الخاص لفليم لأول مرة.. مبروك اتبسطت قوي بالفيلم".

وظهرت رانيا على "الريد كاربت" بإطلالة جريئة، نالت إعجاب متابعيها، على "انستجرام".

وتفاعل المتابعين مع الإطلالة، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""ملكة الأسود"، "جميلة أوي"، الصور تحفة"، "اية الجمال والحلاوة دي".

وحضرت رانيا منصور رفقة ابنتها، أمس الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "لأول مرة"، في إحدى سينمات 6 أكتوبر.

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

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الفنانة رانيا منصور رانيا منصور على انستجرام رانيا منصور رفقة ابنتها رانيا منصور جريئة
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