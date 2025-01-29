بالصور.. رانيا منصور "جريئة" في أحدث ظهور لها على "انستجرام" رفقة ابنتها

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها، صورًا من مشاركة شقيقتها الفنانة رانيا منصور وابنتها في العرض الخاص لفيلم "لأول مرة".

ونشرت نورهان صور شقيقتها وابنتها على "السجادة الحمراء" من العرض الخاص للفيلم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "بالأمس من العرض الخاص لفليم لأول مرة.. مبروك اتبسطت قوي بالفيلم".

وظهرت رانيا على "الريد كاربت" بإطلالة جريئة، نالت إعجاب متابعيها، على "انستجرام".

View this post on Instagram A post shared by Nourhan Mansour نورهان منصور (@nourhanmansourofficial)

وتفاعل المتابعين مع الإطلالة، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""ملكة الأسود"، "جميلة أوي"، الصور تحفة"، "اية الجمال والحلاوة دي".

وحضرت رانيا منصور رفقة ابنتها، أمس الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "لأول مرة"، في إحدى سينمات 6 أكتوبر.

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

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