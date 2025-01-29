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"كان هيديه على عنيه".. محمد رمضان يعلق على فيديو خالد سرحان مع "Chat GPT"

08:24 م الأربعاء 29 يناير 2025
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  • عرض 7 صورة
    خالد سرحان
  • عرض 7 صورة
    خالد سرحان
  • عرض 7 صورة
    خالد سرحان
  • عرض 7 صورة
    الفنان خالد سرحان
  • عرض 7 صورة
    خالد سرحان
  • عرض 7 صورة
    خالد سرحان
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كتب- هاني صابر:

علق النجم محمد رمضان، على فيديو للفنان خالد سرحان مع تطبيق تشات جي بي تي "Chat GPT".

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "لو مش بيمليه .. كان هيديه على عينيه".

وظهر بالفيديو خالد سرحان وهو يوجه سؤالا لتطبيق الذكاء الاصطناعي قال فيه: "يا "Chat GPT" مين نمبر وان في التمثيل والموسيقى بالوطن العربي"، ليرد التطبيق عليه: "محمد رمضان بلا منازع هو رقم واحد في مصر والوطن العربي سواء في التمثيل أو الموسيقى".

وكان محمد رمضان، وجه السؤال نفسه أمس الثلاثاء إلى تطبيق الدردشة "تشات جي بي تي"، ليرد عليه: "محمد رمضان بلا منازع هو رقم واحد في مصر والوطن العربي سواء في الموسيقى أو التمثيل، هو رمز للنجاح والتأثير الكبير".

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محمد رمضان خالد سرحان تشات جي بي تي
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