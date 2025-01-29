"مسيرك يا ملوخية تقعي تحت المخرطة".. رامز جلال يتوعد أحمد حلمي.. ماذا حدث؟

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كتب - معتز عباس:

مازح الفنان رامز جلال صديقه النجم أحمد حلمي، بعد ذكر اسمه في مسرحية "بني آدم"، والتي تعرض حاليًا على مسرح بكر الشدي بالبوليفارد في العاصمة السعودية الرياض.

ونشر رامز، مشهد بين أحمد حلمي وحمدي الميرغني ضمن أحداث المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "ليك يوم يا حلمي، مسيرك يا ملوخية تقعي تحت المخرطة، انصحه يا حمدي".

وقال أحمد حلمي في مشهد المسرحية: "رامز جلال الوحيد اللي بينفد في رمضان الواد ده"، ليرد عليه حمدي الميرغني: "مع أنه شيطان أكتر مننا بس هي أرزاق".

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تدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبُا آخر من البشر، لم يعرفه من قبل.

مسرحية "بني آدم" بطولة أحمد حلمي، حمدي الميرغني، إيمان السد، مصطفى خاطر، ياسمينا العبد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي.

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