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"فستان جريء".. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)

07:49 م الأربعاء 29 يناير 2025
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    نسرين طافش سيلفي
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش في أحدث جلسة تصوير
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش تلتقط صورا بالكاميرا
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش في أحدث جلسة تصوير
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا من زيارتها الأخيرة بباريس.

ونشرت نسرين، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، حيث ظهرت مرتدية فستان "جريء".

وتفاعل رواد "انستجرام" مع إطلالة نسرين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة العالم"، "الزين الغالي"، "منورة الدنيا يا ست الناس"، "ايه الجمال والدلال"، حبيبتنا تخبلين"، "يسعدلي جمالك"، "ملكة اللون الأسود"، جميلة الجميلات".

يذكر أن نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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نسرين طافش نسرين طافش على انستجرام نسرين طافش بفستان جريء نسرين طافش تخطف الأنظار
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