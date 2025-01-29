"متعة لا توصف".. خالد سليم يوجه رسالة لـ صلاح عبدالله

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان خالد سليم، رسالة للفنان القدير صلاح عبدالله من كواليس تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر سليم، صورا له مع صلاح عبدالله والمؤلف عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "دايما بكون سعيد جدا لما بتجمعني مشاهد مع حبيب الكل وحبيب قلبي بابا عم صلاح عبدالله".

وتابع: "أو لما بنقعد نتكلم أثناء تحضير المشاهد .. متعة لا توصف.. ربنا يخليك لينا يا حبيبي، ويديك الصحة وتنور حياتنا بمحبتك وطيبة قلبك وفنك وخبرتك وحكاياتك ونصايحك و ضحكتك، وخفة دمك".

وأضاف: "شكرا بجد للمؤلف الأستاذ عمرو محمود ياسين والمخرج الأستاذ محمد الخييري، انكم خليتوني أعيش أحلى أجواء وكواليس لمسلسل (وتقابل حبيب) مع كل حبايبي وزملائي المبدعين.. التصوير مستمر إن شاء الله، وربنا يكتب لنا النجاح".

مسلسل "وتقابل حبيب" يعرض في رمضان 2025 من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، إنجي كيوان، أنوشكا، حنان سليمان، صلاح عبدالله، وآخرين.

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