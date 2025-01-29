هدى المفتي تنشر صورًا جريئة من داخل غرفتها.. وغادة عبدالرازق تعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي، متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية ملابس "جريئة" داخل غرفتها، والتي تفاعل معها المتابعين وعددًا من نجمات الفن.

ونالت الصور إعجاب الفنانة غادة عبدالرازق، الفنانة ليلى زاهر، والفنانة ياسمينا العبد.

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وتخوض هدى المفتي دراما رمضان 2025 بمسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

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