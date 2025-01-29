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هدى المفتي تنشر صورًا جريئة من داخل غرفتها.. وغادة عبدالرازق تعلق

07:05 م الأربعاء 29 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    هدى المفتي ترقص داخل منزلها
  • عرض 11 صورة
    هدى المفتي ترقص
  • عرض 11 صورة
    هدى المفتي تضع ماسك على الوجه
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    هدى المفتي تضع ميكب
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    هدى المفتي تلتقط سيلفي
  • عرض 11 صورة
    صورة لهدى المفتي
  • عرض 11 صورة
    هدى المفتي في الفندق
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    هدى المفتي
  • عرض 11 صورة
    هدى المفتي داخل غرفتها
  • عرض 11 صورة
    هدى المفتي بملابس جريئة ترقص داخل منزلها
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي، متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية ملابس "جريئة" داخل غرفتها، والتي تفاعل معها المتابعين وعددًا من نجمات الفن.

ونالت الصور إعجاب الفنانة غادة عبدالرازق، الفنانة ليلى زاهر، والفنانة ياسمينا العبد.

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وتخوض هدى المفتي دراما رمضان 2025 بمسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

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هدى المفتي صور هدي المفتي داخل غرفتها هدى المفتي على انستجرام غادة عبدالرازق تعلق على صور هدى المفتي
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