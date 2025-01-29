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مروة ناجي تطرح "أنا مش قد غيابك" أولى أغنيات ألبومها الجديد (فيديو)

07:00 م الأربعاء 29 يناير 2025

مروة ناجي

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كتب- هاني صابر:

طرحت المطربة مروة ناجي، اليوم الأربعاء، أغنيتها الجديدة " أنا مش قد غيابك" على "يوتيوب".

وحملت الأغنية الطابع الدرامي، وهى من كلمات خالد تاج، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي خالد نبيل، وميكس وماستر هاني محروس، وإخراج أحمد أسامة، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

أغنية "أنا مش قد غيابك" هى أولى أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "أنا الأولى".

وتقول بعض كلمات الأغنية: "أنا مش قد غيابك .. ليه طولت غيابك، عذب فيه وقرب .. وأنا راضية بعذابك، لو بتفكر فيه ارحم قلبي شوية، يا اللي بتقسى في بٌعدك، وحشتني الحنية، أنا كملت حياتي، علشان ألقى حياتي، لو بتفكر فيه ارحم قلبي شوية، يا اللي بتقسى في بعدك، وحشتني الحنية، حتى ولو في منامي، دايما جنبي ليلاتي، أنا بتحمل بُعدك عني، على أمل إني أقابلك".

من ناحية أخرى تستعد مروة ناجي للقاء جمهورها في لبنان بحفل فني يوم 8 فبراير المقبل في بيروت، والذي يحمل عنوان "خمسون عامًا على ذكرى أم كلثوم" بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم، كما تستعد أيضا لإحياء حفل عيد الحب يوم 13 فبراير المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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