أحدث ظهور لـ حلا شيحة بـ "إطلالة شتوية".. والجمهور يغازلها (صور)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة حلا شيحة الأنظار في أحدث ظهور لها، بعد مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة.

ونشرت حلا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "التحديات فقط تجعلنا أقوى".

وتفاعل رواد "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "والله زمان يا حلا"، "وجهك تعبان جدًا"، "جميلة جدا يا فنانة"، "صورك رائعة أوي".

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كانت آخر مشاركات الفنانة حلا شيحة، بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشارك ببطولته مجموعة من النجوم والوجوه الشابة وهم نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، وهي قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وقام بكتابة المعالجة الدرامية السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل "إمبراطورية م" حول مختار الذي يجد نفسه مسؤولًا عن أولاده الستة، عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده والإغراءات التي تحاصره من كافة الإتجاهات.

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