بالصور| هل أهدتها أسرة سعودية سيارة بـ20 مليون؟.. هنا الزاهد توضح الحقيقة في "معكم" الجمعة

كتبت- منى الموجي:

تحل الفنانة هنا الزاهد ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الجمعة 31 يناير من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON".

وبحسب بيان صحفي صادر عن قنوات الشركة المتحدة، تتحدث هنا خلال ظهورها في الحلقة عن كواليس مسلسلها الأخير "إقامة جبرية" والذي يعرض على منصة واتش إت وحقق نجاحا كبيرا في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أنها راهنت على دورها في المسلسل لأنه مختلف تماما عن كل الأدوار التي قدمتها في مسيرتها.

وجاء في البيان "تكشف هنا حقيقة حصولها على سيارة هدية سعرها 20 مليون جنيه من إحدى الأسر السعودية بعد انتشار القصة على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا".

كما تتحدث هنا الزاهد لأول مرة عن كواليس حصولها على جائزة أفضل ممثلة في حفل جوي أوردز عن دورها في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة مع الفنان هشام ماجد، مشيرة الى أنها كانت سعيدة جدا لأن تلك الجائزة جاءت عن فيلم كانت تمر بظروف صعبة جدا أثناء تصويره.

كما تكشف عن الحوار الذي دار بينها وبين النجم العالمي ماثيو ماكونهي، وسر اللقطة الشهيرة التي جمعتهما على المسرح، وماذا دار بينهما بعد انتهاء الحفل.

جدير بالذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حاليا فيلم بضع ساعات في يوم ما، بطولة هشام ماجد، أحمد السعدني ومجموعة كبيرة من الفنانين.