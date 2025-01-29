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نسمة محجوب تطرح كليب "في نفس الميعاد" على "يوتيوب" (فيديو)

06:16 م الأربعاء 29 يناير 2025

نسمة محجوب

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كتب- هاني صابر:

طرحت المطربة نسمة محجوب، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "في نفس الميعاد" على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية.

الأغنية من كلمات عادل العش، وألحان سامر جورج، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

أغنية "في نفس الميعاد" تقدم نسمة محجوب فيها حبها للموسيقى، على اعتبار أنها لغة مشتركة ترافق أرواحنا وتجتاز معنا مراحل الحياة.

وتقول بعض كلمات الأغنية:"في نفس الميعاد، ونفس الطريق، بقف وسط ناسي، بجيتاري الرقيق، أونس بصوتي، حيطان البيوت، وريحة الشوارع،ورمل الطريق، وكل اللي يسمع،يشدّه الكلام، يقابل غنايا،بكل إهتمام، ويمشوا في طريقهم، ويسمعني غيرهم، بغني لمعنى،الحياة والسلام".

يذكر أن، نسمة محجوب، كانت قد طرحت في ديسمبر الماضي، أغنية بعنوان "الناس حواديت" وهي من كلمات سالم الشهباني وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

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