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بـ"فستان قصير أمام البحر".. سارة سلامة تنشر صورا من رحلتها بباريس والجمهور يعلق

06:12 م الأربعاء 29 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 8 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 8 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 8 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 8 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 8 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 8 صورة
    سارة سلامة
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابيعها عبر السوشيال ميديا صورا من رحلتها بباريس.

ونشرت سارة، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "زي القمر، أحلى ممثلة، جميلة ، أحلى قمراية، إيه القمر ده".

يذكر أن، سارة سلامة شاركت مؤخرا في مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، وهو من بطولة سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، ومن تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

سارة سلامة بفستان قصير سارة سلامة سارة سلامة أمام البحر سارة سلامة على انستجرام
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