نشوى مصطفى تتحدث باكية عن زوجها: "أديت رسالتك على أكمل وجه"

كتبت- سهيلة أسامة:

تحدثت الفنانة نشوى مصطفى عن زوجها الراحل، رجل الأعمال محمد عماد، خلال كواليس مسلسل "قلع الحجر".

وانهارت نشوى من البكاء قائلة: "ربنا يكرمك ويرضى عنك ويجمعك مع سيدنا النبي. أنت قمت بدورك كزوج وكأب على أكمل وجه، يا رب أقدر أكمل مع والدنا، واعذروني حبايبي إذا أحيانًا دموعي بتخونني، بس أنا مبسوطة لبابا ومطمنة عليكم، وأنا معاكم وجنبكم لحد ما يقرر ربنا أن رسالتي انتهت، وأنا واثقة أنكم مع بعض، إن شاء الله، هتكونوا زي ما نتمنى".

يُذكر أن زوج الفنانة نشوى مصطفى رحل عن عالمنا يوم 28 ديسمبر 2024.

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