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ياسمين صبري تنشر صورا جديدة لها.. والجمهور يغازلها

05:53 م الأربعاء 29 يناير 2025
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  • عرض 3 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 3 صورة
    ياسمين صبري
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث ظهور لها.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "زي العسل، خطيرة، مش قادرة من الحلاوة، زي القمر، أهم نجمة".

يذكر أن، ياسمين صبري تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الأميرة" المكون من 15 حلقة، ويشاركها البطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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