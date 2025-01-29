مي سليم في كواليس مسرحية "المجانين"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها، صورة من كواليس مسرحية "المجانين"، التي تُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة من 31 يناير حتى 4 فبراير.

ونشرت مي، الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت خلالها مع فريق العمل.

والمسرحية بطولة الفنان محمد هنيدي، ومجموعة مميزة من النجوم، وتقام مسرحية "المجانين"على خشبة مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي.

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