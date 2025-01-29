طرح البوستر الرسمي لمسلسل "عقبال عندكوا" استعدادًا لعرضه في رمضان 2025

كتبت- سهيلة أسامة:

طرح المنتج أحمد السبكي البوستر الرسمي، لمسلسل "عقبال عندكوا"، استعدادًا في موسم دراما رمضان 2025.

وروج "السبكي" للمسلسل ونشر البوستر الدعائي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ويظهر في الصورة الفنانة إيمي سمير غانم وتحمل "شبشب" في يدها، والفنان حسن الرداد.

مسلسل"عقبال عندكوا" بطولة حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، وآخرين، ومن إخراج علاء إسماعيل.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتعاون فيها الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم في الدراما التلفزيونية وكانت المرة الأولى بمسلسل "حق ميت" عام 2015، وللمرة الثانية بمسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018.

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