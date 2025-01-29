مسلم يروج لأحدث أعماله الغنائية "مش قادر أنسى"

كتبت- سهيلة أسامة:

روج مطرب المهرجانات مسلم لأحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان "مش قادر أنسى".

وكتب مسلم عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة": "الخميس الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 'مش قادر أنسى'، أتمنى تعجبكم".

وكان مطرب المهرجانات مسلم قد أعلن في الفترة الماضية عن فسخ تعاقده مع منتج أعماله سلطان الشن بعد خلافات استمرت لأكثر من 4 سنوات.

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