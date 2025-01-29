في هذا الموعد.. هنا الزاهد ضيفة برنامج "معكم منى الشاذلي"

كتبت- نوران أسامة:

تحل الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، على فضائية "ON"، وتروي هنا كواليس دورها في مسلسل "إقامة جبرية" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.

ونشرت منى الشاذلي برومو فيديو الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الجمعة هنا الزاهد وكواليس دورها المرعب في إقامة جبرية".

مسلسل إقامة جبرية تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب.

والعمل بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، وآخرين، ويظهر أحمد حاتم كضيف شرف، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

View this post on Instagram A post shared by Mona Elshazly - منى الشاذلي (@monaelshazly.official)

اقرأ أيضًا:

منصة "WATCH IT" تكشف عن بوستر مسلسل "الكابتن" مع أحمد عبد الوهاب

أميمة طالب: "يسرا شخصية عظيمة وبنفتخر فيها كعرب"

عمر الشناوي ينشر صور من العرض الخاص لفيلم "لأول مرة" مع والدته وفريق العمل

فريق عمل مسلسل "وش السعد" يحتفل بعيد ميلاد صلاح عبدالله

بالصور.. نرمين الفقي تنشر أحدث ظهور لها مع كلبها

السبت.. عرض فيلم "عصفور جنة" في نادي السينما الأفريقية بسينما الهناجر