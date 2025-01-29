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في هذا الموعد.. هنا الزاهد ضيفة برنامج "معكم منى الشاذلي"

03:46 م الأربعاء 29 يناير 2025

هنا الزاهد

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كتبت- نوران أسامة:

تحل الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، على فضائية "ON"، وتروي هنا كواليس دورها في مسلسل "إقامة جبرية" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.

ونشرت منى الشاذلي برومو فيديو الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الجمعة هنا الزاهد وكواليس دورها المرعب في إقامة جبرية".

مسلسل إقامة جبرية تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب.

والعمل بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، وآخرين، ويظهر أحمد حاتم كضيف شرف، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

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هنا الزاهد برنامج معكم منى الشاذلي مسلسل إقامة جبرية
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