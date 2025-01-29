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خالد الحلفاوي يتحدث عن منشور نعي والده بعد وفاته: "الناس كانت مستنياه هو مش إحنا"

03:46 م الأربعاء 29 يناير 2025

خالد الحلفاوي

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كتب- مروان الطيب:

تحدث المخرج خالد الحلفاوي، عن والده الراحل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، وعن تأثره برحيله وتطور المرض في أيامه الأخيرة.

وحل خالد الحلفاوي ضيفًا على برنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المعروض على قناة "ON"، وتطرق خلال حديثه عن ذكرياته مع والده الفنان نبيل الحلفاوي، وعن مواصلة تصوير مسلسله "كامل العدد 3" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية والمهنية كشف عنها لأول مرة.

وقال خالد الحلفاوي عن منشور النعي عقب وفاة والده: "وليد هو كان صاحب فكرة النعي، واحنا توصلنا لفكرة إن إحنا لا مش هنستخدم الأكاونت وناس قالت لنا اكتبوا كل فترة، وطبعًا الناس مستنياه هو مش احنا، ولما فكرنا نعلن وليد شاف إن إحنا لو كتبنا على تويتر بتاعه هيبقى منشور واحد وصل لكل اللي بيحبوه، بدل ما أنا أكتب وهو يكتب وأنا ماليش في موضوع السوشيال ميديا ده أوي".

ورحل الفنان نبيل الحلفاوي عن عالمنا يوم 15 ديسمبر 2025، بعد صراع مع المرض، إذ عانى خلال الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة، إلى أن فارق الحياة.

نبيل الحلفاوي يعد أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

خالد الحلفاوينعي أبناء نبيل الحلفاوي عقب وفاته

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