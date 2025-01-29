السيناريست حاتم حافظ يشيد بأداء ميمي جمال في مسلسل "صفحة بيضا"

كتبت- نوران أسامة:

أشاد السيناريست حاتم حافظ بأداء الفنانة ميمي جمال في دورها بمسلسل "صفحة بيضا"، وذلك بعد عرض أولى حلقاته.

وكتب "حاتم" عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "اسمحوا لي أعبر عن سعادتي الكبيرة بالفنانة ميمي جمال، وانبهاري بقدرتها على تجسيد شخصية فوزية فوق ما كنت أتخيلها".

وتابع: "الحقيقة، الست دي جميلة جمال على كل المستويات، محظوظين بيكي يا أستاذة والله".

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، إذ يتناول قصة دكتورة جامعية تتهم ظلمًا في قضية قتل، وتتوالى معها المواقف والأزمات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.

مسلسل "صفحة بيضا" بطولة حنان مطاوع، أحمد الرافعي، عمر الشناوي، ميم جمال، كريم عبدالخالق، سامي الشيخ، حنان يوسف، أحمد مجدي، ونور محمود، حسن العدل، ومن تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.

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