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بالصور.. نرمين الفقي تنشر أحدث ظهور لها مع كلبها

02:40 م الأربعاء 29 يناير 2025

نرمين الفقي

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها، عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت نرمين الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مساء الخير والسعادة، على الجميع"، وظهرت بمكياج هادئ مع كلبها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "مساء النور على جميلة مصر، يا عمري، قمرين، العشق، إيه الجمال ده،قمر".

يذكر أن نرمين الفقي تشارك في مسلسل "فوبيا" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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نرمين الفقي إنستجرام مسلسل فوبيا
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