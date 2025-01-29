منصة "WATCH IT" تكشف عن بوستر مسلسل "الكابتن" مع أحمد عبد الوهاب

كتبت- سهيلة أسامة:

تواصل منصة WATCH IT الترويج لمسلسل "الكابتن"، والمقرر عرضه عبر المنصة خلال شهر رمضان 2025.

ونشرت المنصة بوستر منفرد للفنان أحمد عبد الوهاب، من خلال الحساب الخاص بالمنصة على موقع "إنستجرام"، وعلق: "مغامرة كوميدية مميزة في انتظارك مع أحمد عبد الوهاب في مسلسل الكابتن في رمضان 2025 حصريا على WATCHIT".

وتدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي، ويشارك أكرم حسني البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم اية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

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