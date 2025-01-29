أميمة طالب: "يسرا شخصية عظيمة وبنفتخر فيها كعرب"

كتبت- نوران أسامة:

تحدثت الفنانة أميمة طالب عن الفنانة يسرا خلال حضورها عرض مصمم الأزياء الفرنسي ستيفان رولاند في باريس يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت أميمة: "كنا طوال الوقت نحكي عن التفاصيل اللي صارت اليوم، كثيرًا ما انغرمنا بالشعر والمكياج، كما كنا نعلق على الألوان، لأن ستيفان رولاند يفضل اللونين الأبيض والأسود، كنا نختار القطع معًا، ويسرا هي شخصية عظيمة ونحن نفتخر بها كعرب".

وأضافت أميمة: "الحين كله حفلات لأني طرحت ألبومي مؤخرًا، ولأول مرة سأكون في الكويت ضمن فعاليات "هلا فبراير" في عشرين، وهناك مفاجأة مجموعة من الفنانين في تكريم الفنان الكبير عبدالله الرويشد، وأتمنى له الصحة والسلامة لأنه قريب على قلبنا، وأتمنى في العام الجديد السلام والسعادة للجميع".

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