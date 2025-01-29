عمر الشناوي ينشر صور من العرض الخاص لفيلم "لأول مرة" مع والدته وفريق العمل

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الفنان عمر الشناوي مجموعة من الصور التي جمعته بوالدته وفريق عمل فيلم "لأول مرة" خلال العرض الخاص للفيلم.

وشارك الشناوي الصورة عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "من العرض الخاص لفيلم "لأول مرة"، طبعًا أول صورة لوالدتي، فضلها على رأسي من فوق، شكراً لكل الحضور نورتونا وشرفتونا، أتمنى أن يكون الفيلم عجبكم، الفيلم في السينمات من اليوم، وأتمنى الفيلم ينول إعجاب الجميع."

يذكر أن فيلم "لأول مرة"، بطولة عمر الشناوي، وتارا عماد، نبيل عيسى، عايدة رياض، رانيا منصور، وإخراج جون إكرام وتأليف محمد عبد القادر

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