فريق عمل مسلسل "وش السعد" يحتفل بعيد ميلاد صلاح عبدالله

كتبت- نوران أسامة:

احتفل صناع عمل مسلسل "وش السعد" بالفنان صلاح عبدالله بمناسبة عيد ميلاده الـ 70، الذي وافق يوم 25 يناير.

وشارك صلاح متابعيه مقطع فيديو من الاحتفال، ونشره عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "أثناء تصوير مسلسل "وش السعد" رمضان 2025 بإذن الله".

مسلسل "وش السعد" بطولة أحمد صالح، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، صلاح عبدالله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، تامر فرج، جيهان خيري، محمد العمروسي، غنوة محمود، محمد عبدالعزيز الملا، وحصة الفلاسي، من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.

تدور أحداثه حول رجل إماراتي يسافر إلى القاهرة في رحلة عمل، ولكنه يتعرض لحادث غير متوقع أثناء تجوله ليلًا مع سائقة سيارة، التي تأخذه إلى منزلها بدلًا من المستشفى خوفًا من المسؤولية، من هنا تبدأ أحداث كوميدية اجتماعية تكشف ملامح الحارة المصرية والمجتمع الشعبي الأصيل.

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