إنجي مراد تكشف عن أزمتها الصحية: "أنا عم أحتضر سامحوني"

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم الفنانة السورية إنجي مراد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد منشور غامض أثار قلق متابعيها.

وكشفت إنجي مراد، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، عن حالتها الصحية، وكتبت: "أنا عم احتضر.. سامحوني".

وطالب زوجها من الجمهور الدعاء لها في منشور كتبه على حسابها على موقع "فيسبوك: "أنا سامر زوجا لإنجي، دعولها كتير، إنجي بحاجة دعائكون إنجي وضعا صعب بين الحياة والموت أمانة تدعولها".

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