السبت.. عرض فيلم "عصفور جنة" في نادي السينما الأفريقية بسينما الهناجر

كتبت- منال الجيوشي

يعرض نادي السينما الأفريقية يوم السبت 1 فبراير بسينما الهناجر الساعة السادسة مساء الفيلم التونسي "عصفور جنة" للمخرج مراد بن شيخ، وهو الفيلم الحاصل على جائزة أفضل ممثلة وحصلت عليها الفنانة أمل مناعي ضمن جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة، وعرفت بدورة (نور الشريف).

نادي السينما الأفريقية يقام بالتعاون ما بين مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وصندوق التنمية الثقافية، وهو منصة سينمائية متخصصة في عرض الفيلم الأفريقي في جمهورية مصر العربية، ومن خلالها يشاهد الجمهور أفضل ما أنتجته الدول الأفريقية في سوق الفيلم والسينما الأفريقية، ويعرض أيضا النادي أغلب الأفلام التي حصلت على جوائز بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية هذا العام

ومن المتوقع أن يثير جدلا كبيرا، بسبب تناوله لقضية اجتماعية مطروحة بقوة في المجتمع التونسي، خاصة بعد أن ألغت السلطات التونسية عام 2017 ، قانوناً وزارياً كان يمنع زواج المسلمات، من غير المسلمين.

فيلم "عصفور جنة" يشارك في بطولته الفنانة التونسية أمل مناعي، والممثل الإيطالي نيكولا نوشيلا، إلى جانب مجموعة من الممثلين، من بينهم مراد بالشيخ، جمال المداني، سليم الذيب، أديب حمدي، يحيى فايدي، صلاح مصدق، وشاكرة بن رماح.

والفيلم يتناول العادات والتقاليد في المجتمع التونسي، من خلال قصة الإيطالي “أمديوس”، تاجر التحف القديمة البالغ من العمر 45 عاماً، وعلاقته بـ”بيتي”، الشابة التونسية، ويعالج الفيلم قضية زواج المسلمة من غير المسلم في تونس، على الرغم من تعديل القوانين، كما يتناول العادات والتقاليد بشكل ساخر، وتدور أحداث الفيلم بين إيطاليا وتونس، وهو عن رواية “وعاء أيوب” للكاتب التونسي محمد رضا بن حمودة، والتي تم نشرها عام 2018.