وفاة الفنان مصطفى الصغير

كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان مصطفى الصغير، وأعلن خبر الوفاة الفنان حسان العربي عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك".

وكتب حسان: "يا حبيبي يامصطفى، يا صاحب الابتسامة الجميلة يا محترم، يا صديقي الغالي كم ضحكنا وجلسنا سويًا في أعمال كثيرة وكان لك مواقف جميلة واليوم رحيلك من العالم إلى عالم آخر عالم أجمل وأحلى من عالمنا إلى الجنة ياصديقي الغالي".

وأضاف: "اللهم في هذا اليوم اجعله أسعد اليوم عليه ونور قبره واجعله روضة من رياض الجنة واغفر له وابدله دارا خيرا من داره وأولاد خيرا من أولاده وأصدقاء خير من أصدقائه مع السلامة يا حبيبي يا مصطفى".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى الصغير كان الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

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