أشرف عبدالباقي يروج لمسرحيته الجديدة "صلة"

كتبت- سهيلة أسامة:

شوق الفنان أشرف عبدالباقي جمهوره لمسرحيته الجديدة التي تحمل عنوان "صلة"، والمقرر عرضها على خشبة مسرح نجيب الريحاني.

ونشر عبدالباقي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ظهر فيه رفقة مجموعة من الشباب، وعرض عليهم أن يطرح كل منهم طريقة مختلفة للترويج للمسرحية، وقال خلال الفيديو: "ربنا يعيني محدش عنده فكرة لمسرحية "صلة"، لأول مرة هنقدم مسرحية بدون فكرة إعلان، هتنورونا يوم الخميس، العرض حلو أوي".

وعلق على الفيديو قائلاً: "محدش عنده فكرة المسرحية دي حلوة إزاي، لأ محدش عنده فكرة بجد، تعالوا شوفوا مسرحية صلة يوم الخميس الجاي الساعة 8:30".

وكانت آخر مشاركات الفنان أشرف عبد الباقي بظهوره كضيف شرف بأحداث فيلم "مين يصدق"، والذي يعد أولى تجارب ابنته زينة الإخراجية، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.

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