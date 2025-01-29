في الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق.. احتفالية وأسرار تذاع لأول مرة في "واحد من الناس"

كتبت- منال الجيوشي

في حلقة خاصة واحتفالية فنية موسيقية لمرور ٥٠ عام على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، تعرض قناة الحياة يومي الأحد والإثنين في العاشرة مساء، حلقة خاصة، حيث يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، المطربة مروة ناجي، والتي تشدو بباقة من أجمل اغاني كوكب الشرق أم كلثوم

ومع صوت جلال معوض تبدأ الاحتفالية، ليعقبها لقاء نادر مع الإعلامية سلوي حجازي وكوكب الشرق، وتتناول الحلقة المواقف الوطنية لكوكب الشرق، وكيف سافرت أم كلثوم للعالم حتى تدعم الجيش المصري والمجهود الحربي العظيم بصوتها، وأيضا موافقة الرئيس على منحها قلادة الجمهورية ومشهد تسليمها قلادة النيل من رئيس الجمهوري

كما تعرض الحلقة لقطات نادرة لأم كلثوم وعبد الوهاب يتجهان للمسرح، وتشدو مروة ناجي بمقطع من "هذه ليلتي، أمل حياتي يا ليلة العيد آنستينا "

يعرض برنامج "واحد من الناس" يومي الأحد والإثنين ٢ و٣ فبراير في العاشرة مساء على شاشة قناة الحياة